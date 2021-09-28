台灣民意基金會今公布新竹縣市合併成第七都的倡議民調顯示，4成2基贊成，3成4不贊成。贊成比不贊成多8個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，相對多數歡迎，但反對者也迅速集結成可觀的規模，日後可能引發廣泛且強烈的社會議論。

此外，關於台灣中央集權與地方政府自主性，民調顯示， 6成同意台灣目前權力太集中在中央政府，應修正以提高地方政府自主性，2成7不同意。

游盈隆認為，這項發現透露，台灣社會絕大多數人覺得應該修正，以提高地方政府的自主性。

民調顯示，對新竹縣市合併倡議，7.2％非常贊成，34.9％還算贊成，19％不太贊成，14.9％一點也不贊成，24.1％沒意見。

從政黨傾向看，此一倡議初期立即獲得民進黨、時力、基進過半數以上支持者的正面回應，國民黨與民眾黨支持者則多數明顯反對。中性選民3成5贊成，2成8反對，3成7不知道。