台中二中校長許耀文（左）與立委莊敬程服務處一起會勘破損跑道。（立委莊敬程服務處提供）

台中市北屯區市立文心國小、四張犁國小、大德國中及北區台中二中等學校操場損壞情形嚴重，經立委莊競程邀教育部體育署等單位會勘，爭取中央補助整修經費，教育部已核定。莊競程希望盡快改善跑道設施，提供優質運動場所，確保學童使用安全。

市議員曾朝榮指出，他與立委莊競程努力爭取多所學校周邊設施整建計畫，不論校園遊憩設施修繕及更新改善，或操場及周邊設施整建計畫，已成功爭取教育部補助北屯區、北區市立學校經費超過上億元，未來仍將繼續努力為地方爭取更多經費，提供孩子更優質的教學及運動場所。

莊競程說，立院休會期間他勤跑基層，關心學校設施，接獲校長以及家長會長反應，學校跑道老舊破損，樹根隆起不平、排水不良，隨處可見裂縫，凹陷與補丁，學童運動常發生絆倒意外，但苦於經費不足，只能修修補補。莊競程結合市議員曾朝榮邀請體育署、國教署、市府教育局會勘，積極向教育部爭取相關經費補助，改善運動環境安全。

莊競程指出，教育部此次核定包括北屯區市立文心國小、四張犁國小、大德國中及北區台中二中等學校運動操場PU跑道。

文心國小校長陳怡婷說，操場中央球場大面積地坪下陷、表層龜裂、裂縫遍佈，高低差近10公分。四張犁國小校長彭文貴指出，跑道使用已27年，隆起、排水不良，導致PU表皮龜裂，長年修補，尤其內圈跑道出現高低差、不平整，容易發生危險。

大德國中校長謝淑雲表示，跑道嚴重破損，止滑係數不足，學生常滑倒，影響學生上課安全，也易造成前往運動民眾意外受傷，非常感謝莊競程立委多次來學校關心，未來跑道改善後，將有利體育發展；台中二中校長許耀文說，跑道長年使用，已沒了「彈性」，且龜裂嚴重，多次發生學生運動跌倒，亟需改善。

曾朝榮、莊競程強調，對校園安全非常重視，應優先改善。他們感謝教育部、國教署及體育署，給予北區北屯區學校補助金額達1億104萬3千元，改善學校設備及運動環境讓學生有優質的學習埸所，讓學童使用安全無虞，此次並感謝台中市政府教育局共同協助。