林玉紫早年形象性感美艷。（圖／中時資料照）

出道拍過港片《滿清十大酷刑》的資深女星林玉紫，過去在《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色蜘蛛網》等類戲劇打開知名度，她在2018年與大15歲的前民代詹永煌結婚，詹將桃園龜山一棟價值千萬的透天厝登記在林玉紫名下，不過卻遭人提告「撤銷贈與」，苗栗地院判決這棟透天厝是「借名登記」，必須轉回詹永煌名下。

根據判決書，苗栗一名倪姓男子指控，詹永煌在2016年4月25日買下龜山區的透天厝，同年8月25日以急需支付購屋款項為由，前後向倪男借了352萬元；詹永煌為了避免日後遭倪男強制執行，將房子登記在林玉紫名下。

倪男表示，該房屋均由詹永煌管理、使用、處分，足以證明該屋是「借名登記」關係，為保全自身債權，提出訴訟，請求林玉紫將該房地移轉登記詹永煌名下。

審理期間，林玉紫、詹永煌皆未出庭也沒有提出書面說明，苗栗地院法官根據倪男提供的相關證明，認定倪男所主張為真，判決該屋是「借名登記」關係，林玉紫必須將房地移轉登記給詹永煌。