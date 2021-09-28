台灣日前提出加入CPTPP申請，為加速後續相關作業推動，立法院跨黨派立委今成立「立法院推動台灣加入CPTPP策進會」，期望透過立法院積極遊說各成員國國會議員，爭取各成員國政府支持台灣入會。CPTPP策進會長邱志偉表示，除透過遊說各會員國外，同時，對於國內受衝擊產業，將要求經濟部、農委會等相關部會輔導，思考如何促進產業轉型。

「立法院推動台灣加入CPTP策進會」由跨黨派立委組成，包括民進黨立委邱志偉、鍾佳濱、郭國文、許智傑、民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委邱顯智及無黨籍立委林昶佐。

邱志偉指出，CPTPP入會決定採「共識決」，台灣要順利入會必須得到11個會員國一致同意。台灣目前已遞出入會申請，接下來進入與各會員國諮商以取得入場券的階段，希望透過成立策進會，發揮國會外交「助攻」的角色，尤其大陸也已經提出入會申請，兩岸在爭取各個會員國支持的外交場合上會更為競爭，因此遊說工作必須多管齊下，結合行政及立法能量更能極大化推動力量。

郭國文表示，策進會今將致函給CPTPP十一個會員國的議長，尋求各國支持台灣加入CPTPP，期盼透過我國與他國國會議員的交流及遊說，使他國國會議員能對其政府產生實質影響力。

根據國發會模擬，台灣若加入CPTPP，恐對農業、汽車、汽車零組件等產業造成衝擊。不過，來自屏東縣的鍾佳濱說，以屏東角度來看加入CPTPP是利大於弊，例如屏東的毛動，每年對CPTPP國家出口值約20億元，若加入CPTPP、日本取消對台關稅後，將可讓台灣毛豆再創外銷奇蹟。此外，前段時間遭受大陸以不合理手段阻撓的釋迦、蓮霧，也可藉此開拓澳洲、日本等外銷市場。

邱臣遠表示，台灣國際情勢嚴峻，對外跨黨派團結一致，盡力排除潛在被拒風險，對內則會強力監督經濟部、農委會等相關部會，盤點可能受到衝擊產業別，評估衝擊影響金額規模，祭出相應的配套措施，以確保國內產業，尤其是中小企業、農業在最低衝擊下，與CPTPP進行經貿談判。