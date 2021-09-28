壹電視美女主播李美萱去年嫁給透過交友軟體認識的老公，開始新婚生活，她的人生也進入新的挑戰，日前她上節目大談人妻經，表示她認為吵架是好事，也是一種溝通方式，「經營婚姻是一門大學問，我還在初級班懞懞懂懂的往前走。」更開玩笑提到自己崩潰想離婚。

李美萱和邱沁宜、紀言愷（JR）、張詩盈和作家H，在節目上聊到目前婚姻狀況，更開玩笑為自己下標：「美女主播新婚後崩潰想離婚？」認為婆婆看到節目播出後應該會很緊張，但她也坦言2個人在一起怎麼可能每天都甜甜蜜蜜，生活中肯定有許多摩擦，畢竟又不是在演偶像劇。

李美萱表示：「重點是有沒有好好溝通解決問題和心結，我覺得有吵架是好的，這也是一種溝通，對另一半也有更深一層的認識。」這麼做也可以看到另一半不同情緒下的真面目，「在這樣的狀態下，也學著怎麼做自己的情緒管理，應變拆彈的能力」。

李美萱認為這樣總比冷戰消磨感情好，「總比他和你冷戰什麼都不說，然後累積到最後，某一天大爆炸來得好。」最後她引述閨密和自己說的箴言：「夫妻相處不是要『睜一隻眼 閉一隻眼』，而是要『兩隻眼睛都閉上』」，一番話也引來網友附和，「吵架也是一種發洩和溝通管到把啥麼不高興的事說出來，把問題根本解決」。