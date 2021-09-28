台灣民意基金會最新民調顯示，新冠肺炎疫情對台灣人工作與收入的衝擊，4成5因疫情的衝擊而承受不同程度經濟上的打擊，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，若換算成實際人口數，近350 萬人受到嚴重經濟傷害；若以感覺有受影響的 44.7％來換算，高達 868 萬人的經濟生活受到衝擊，整體影響不可謂不大。

此外，關於台灣人的政黨支持傾向，最新民意顯示，3成支持民進黨，1成9支持國民黨，1成3支持民眾黨，3％支持時代力量、2.4％支持台灣基進，3成中性選民。和上個月相比，各大小政黨支持度出現了一些變化。

民進黨增加2.3個百分點，重新站上3字頭；國民黨下滑0.9個百分點，滑落到1字頭， 而且是在黨主席選舉期間，他認為，是否有特定意涵，值得推敲；台灣民眾黨上揚3個百分點；時代力量和台灣基進的變化都在0.6 個百分點以內。中性選民則明顯減少6.3個百分點。