只要有熱水就能沖泡的泡麵，是許多人解餓的神隊友，有時候甚至當成正餐來填飽肚子。要讓泡麵營養升級，除了大家都知道的加個蛋、肉片、蔬菜等食材之外，Youtuber夠維根指出，其實在煮泡麵的時候，用1:2的比率，在水中加入無糖豆漿，就能立刻讓泡麵的營養翻倍。
除此之外，嫚嫚營養師也曾指出，泡麵本體沒有防腐劑，但調理包則可能添加，她認為真正影響健康的主要問題，其實在於料理包高油、高鈉。因此酌量使用料理包，配料還可加入菇類、豆腐，都能在方便吃泡麵的同時，也把好的營養吃下肚。
只要有熱水就能沖泡的泡麵，是許多人解餓的神隊友，有時候甚至當成正餐來填飽肚子。要讓泡麵營養升級，除了大家都知道的加個蛋、肉片、蔬菜等食材之外，Youtuber夠維根指出，其實在煮泡麵的時候，用1:2的比率，在水中加入無糖豆漿，就能立刻讓泡麵的營養翻倍。
除此之外，嫚嫚營養師也曾指出，泡麵本體沒有防腐劑，但調理包則可能添加，她認為真正影響健康的主要問題，其實在於料理包高油、高鈉。因此酌量使用料理包，配料還可加入菇類、豆腐，都能在方便吃泡麵的同時，也把好的營養吃下肚。
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