婆媳問題是自古以來難解的問題。一名女網友表示，她父親早逝，媽媽在夜巿賣臭豆腐，但婆婆自認是書香世家，認為兩人無法門當戶對，但還是讓他們結婚了，婚後婆婆常常逼她把剩菜及快壞的食物吃完，甚至嘲笑她窮酸，有天她終於忍無可忍，說出自己年薪高達200萬元，才讓婆婆閉嘴。

原PO於臉書粉專《靠北婆家》匿名指出，因為父親很早就過世，她從小就是靠著媽媽在夜市賣臭豆腐賺來的錢生活，而她學生時期就和現在的先生交往，由於夫家是書香世家，婆婆認為門不當戶不對，不斷地阻撓兩人交往，但最終他們還是結婚了。

原PO說，為了不讓夫家看不起，當初結婚時用的金項鍊、買房的頭期款及室內裝潢等，都是她家出錢，前前後後花了百萬元，但婚後婆婆卻還是經常使壞，逼迫要她把剩菜全部吃完，甚至是快壞掉的食物也會硬推給她吃，有一天她終於受不了，認為無論她怎麼做都對婆媳關係毫無改善，「所以我也不打算再裝乖了」。

她直接向婆婆攤牌，表示自己在社會工作的年資雖然沒有很長，但薪水已經是老公和小叔的兩倍，不到30歲就在外商公司擔任經理，年薪已將近200萬，這讓婆婆一聽當場閉嘴，再也不找她麻煩。