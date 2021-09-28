蔡英文總統（右）28日出席世界台商會年會暨理監事聯席會議開幕典禮，受到會員代表熱烈歡迎。（范揚光攝）

蔡英文總統今出席「世界台灣商會聯合總會第27屆年會暨第3次理監事聯席會議」開幕典禮時表示，「台商穩住了，台灣產業布局全球也會更穩」；政府上週已正式申請加入CPTPP，展現決心，「我們也做好了準備，希望所有台商朋友可以一起幫忙，為台灣在世界各國打開更多的商機」。

總統致詞時表示，今天很高興前來參加世界台商總會年會，她感謝從世界各地趕回來開會，以及克服時差、在線上一起參與的台商朋友，大家辛苦了；也特別感謝僑委會委員長童振源，為了僑務工作到處奔波，不久前才回到台灣，雖然今天配合防疫隔離無法來到現場，但對僑務工作的努力，相信是有目共睹。

總統提到，在全球奔走的台商，都是幫助台灣走向世界的好夥伴，特別是面對嚴峻的國際疫情，台商朋友們透過捐款、捐物資等方式，幫助各國對抗疫情；這些關懷行動，都讓台灣受到各國的肯定和重視。

總統指出，大家在外打拚，讓世界看見台灣，政府也會全力支持。在疫情衝擊下，台商朋友也面臨許多經營挑戰；因此，她也特別請童委員長輔導海外信用保證基金，在今年4月推出了紓困方案4.0。到上個月底，海外信保基金已經承作了200多件紓困案件，幫助台商朋友取得融資超過9500萬美元。

總統進一步指出，「台商穩住了，台灣產業布局全球也會更穩」。為了讓台灣走向世界，政府在上週已經向紐西蘭遞件，正式申請加入CPTPP。這展現出台灣的決心，政府也做好了準備，希望所有台商朋友可以一起幫忙，為台灣在世界各國打開更多的商機。