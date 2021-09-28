今（9月28）日，中歐班列首次從上海開行，這一班列滿載50個貨櫃貨物，從鐵路閔行站貨場出發，預計將在兩周後抵達德國漢堡，代表著上海至德國中歐班列成功首發。

據新華社報導，從漢堡回程的「上海號」，還有望裝載一批德國企業參展第4屆進博會的展品，為歐洲以及沿線國家企業赴上海參展進博會開闢一條全新的通道。

根據《文匯報》報導，該趟班列主要裝載服裝鞋帽、玻璃器皿、汽車配件、精密儀器等外貿貨物，經由阿拉山口口岸出境，途經哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭等「一帶一路」沿線國家，預計兩周後到達德國漢堡。在首趟班列開出後，未來還將每周定期開行。

上海地處長江門戶，是大陸全國性交通樞紐之一，擁有大量現代製造企業，也是大陸全國貨源集中地，商貿服務業發達，出口需求旺盛。但隨著全球疫情蔓延、國際海運運力緊張、運費上漲等外部因素，使貨物出口外運受到影響。

為緩解當下國際運力緊張問題，大陸鐵路部門加強運輸組織，全力做好中歐班列「上海號」開行準備工作，主動對接貨源，統籌安排運力，積極應對疫情影響，發揮中歐班列時效快、全天候、分段運輸等獨特優勢。

據悉，中歐班列「上海號」發車點鐵路閔行站貨場緊鄰國家會展中心，為進博會期間鐵路跨境電商進口商品較快進入展示中心提供了有利條件。

10月中旬，中歐班列「上海號」將從歐洲返回上海，屆時將有一批來自歐洲國家的音響、大型環衛車定位儀、核磁共振儀器配套設備等展品搭乘班列入境，參展第4屆進博會。

報導指出，未來，中歐班列「上海號」將發揮運輸效率優勢，促進紅酒、奢侈品、高端儀器等高貨值商品以跨境鐵路方式進口。