教育部公布今年生命教育特色學校獲獎名單，新北市新店高中、柑園國中、頂溪國小、坪林國小、吉慶國小5所學校榮獲教育部生命教育特色學校，其中坪林國小將生命教育融入各項課程與活動，如培訓小茶師、關懷社區長者、護螢行動、植樹活動等，以「愛護生命」、「豐厚生命」、「探索生命」與「鑑賞生命」四大面向，點亮偏鄉孩子的生命，讓孩子更有能力與自信。

新店高中長期推動志工服務，音樂班醫院義演撫慰病痛、各社團獨居老人年節送暖，舉辦「送愛到泰緬」的國際志工服務，讓「愛與理想」校訓不斷綿延。柑園國中透過長期及多樣的國際教育結合生命教育課程，深化孩子國際視野、多元文化觀念。

頂溪國小規劃多元的生命教育創意課程，像是「都市綠精靈，體驗農夫樂」、「親子共學日，情感交流趣」、「大手牽小手，感恩手作情」與結合雙語實驗課程的「歲末感恩情，愛的行動 GO!」，讓生命愛發到每個家庭裡；吉慶國小發展生命教育，打造全國獨一無二的原生溪魚特色學校，在多元適性環境中形塑師生的價值，以「擴展生活經驗」與「構築多元舞台」來引導生命課程發展。

獲績優人員獎有5人，江翠國小主任曾慶瓏與世界展望會合作，辦理「幸福愛集盒、送愛到偏鄉」活動，為弱勢家庭募集物資禮盒，並成立兒童舞蹈團，幫助許多弱勢家庭或高關懷孩子；穀國小輔導主任黃書卿，利用書法的學習，讓特教生練習專注、穩定情緒，曾指導「中度自閉症」的孩子學習書法。

忠孝國中老師張巧伶曾是被火紋身的女孩，感恩當年的導師及諸多善心人士相助，總會分享生命特有的印記與感恩的故事；淡水商工老師邱志鴻帶領特教學生進行「特殊奧運」培訓和參與比賽，將特殊奧運「勇敢嘗試，爭取勝利」的精神用來鼓勵學生的生命。

全國唯一的優秀行政人員獎則由柑園國中校長江明泱拿下，他在社區營造過程中發現「越在地越國際」，直接取材柑園社區，讓孩子能以故鄉為榮，形成人與土地不斷持續進步的力量。