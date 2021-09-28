大同大學工業設計學系主任朱柏穎，今年教師節收到的禮物是一副麻將，喜出望外。原來是他教過的學生，把10年前拿下德國紅點大獎的作品，改版後集資量產。朱柏穎說，過了這麼久，學生不忘初衷，讓他非常感動：「套句網路用語，『打開禮物有洋蔥』！」

這副麻將的設計者，是大同工設系校友譚宇辰，2012年他念大四時，和同學柯智騰以作品「九將風」，榮獲國際4大設計賽之一的德國紅點大獎，強調打麻將可以優雅、時尚，成功吸引評審目光。譚畢業後成了上班族，一度想把作品量產，始終未能實現，但「顛覆傳統麻將」這件事一直放在心中。

離職後自行創業，譚宇辰決定把10年前的創作變成真實，他邀請另一位同學李日彥加入，上募資平台獲得逾500萬資金。「長大了，設計比較務實，過程也確實不容易」，譚宇辰說，他的麻將與市場有區隔，無論字體、形狀、材質，都緊抓「時尚」元素，吸引不少收藏者以及想把麻將當禮物的人，更獲得台灣金點設計獎肯定。

10年前的指導老師就是朱柏穎，他在今天、教師節前夕收到學生把當年設計具體實踐的作品，看到學生一路走來的堅持，自己也相當驕傲，「真的是很令人感動的教師節禮物」。