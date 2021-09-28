某高職曾姓技佐在校內對女學生進行碰觸、擁抱、親吻、摸屁股及胸部，懲戒法院第一審將曾男判決休職，上訴後，第二審認為他破壞校園安寧及校園風氣，所生之損害及影響甚鉅，將他判決撤職，停止任用1年確定。

本案是懲戒法院去年7月17日改制，從一級一審制變更為一級二審制後，首例依第二審言詞辯論實施辦法開庭辯論，邀吳志光、程明修及李東穎助理教授三位公法學者就言詞辯論之法律爭點事項，到庭陳述意見後，法官再裁判的首例。

曾男原為某公立高級工業職業學校汽車科技佐，因選手培訓及準備鐵路特考之事，認識該校已滿16歲之女學生，二人間並有互動，他從2018年9月起，在學校教室內對女學生為擁抱、親吻、摸臀部及胸部等行為。

女學生向曾男明白表示不喜歡被觸碰及親吻後，曾男仍違反她意願加以親吻等，2019年2月27日，曾男以為她慶祝生日為由，在該校2樓教室內，違反她意願對其為擁抱行為，她隨即轉身離去。

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