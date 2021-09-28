中國常駐聯合國代表張軍於美東時間27日出席聯合國會議時，不點名批評美國、英國和澳洲開展核潛艇合作，是對核不擴散問題採用實用主義或雙重標準的做法。

張軍指出，《全面禁止核試驗條約》和《不擴散核武器條約》是國際核裁軍與核不擴散體系的重要支柱。在推動前者早日生效的同時，國際社會也要切實維護後者的權威性、普遍性和有效性。各國均應展現負責任態度。

張軍強調，個別擁有核武國家不能一方面高喊致力於維護國際核不擴散體系，另一方面卻協助無核武器國家建造核潛艇。這不僅加劇軍備競賽，損害國際核不擴散體系，破壞國際和地區安全穩定，也與《不擴散核武器條約》精神背道而馳。他敦促有關國家忠實履行國際核不擴散義務。

當地時間9月27日，聯合國安理會舉行《全面禁止核試驗條約》問題公開會。中國常駐聯合國代表張軍大使在會議發言中指出，中國將繼續為促進條約生效貢獻力量。

張軍表示，《全面禁止核試驗條約》是人類邁向建立無核武器世界目標的重要里程碑，也是國際核裁軍與核不擴散體系的關鍵支柱。當前國際戰略安全穩定環境充滿變化與挑戰，條約的重要作用更加凸顯。

張軍說，古特雷斯祕書長在「我們的共同議程」中呼籲就降低戰略風險等問題制定新的和平議程、採取新的行動，促進條約早日生效應成為眾多努力之一。

張軍就促進條約早日生效提出四點主張：一是堅定維護多邊主義，營造條約生效的良好安全環境，消除核武器存在、擴散及試驗的根源。二是支持條約宗旨目標，鞏固條約生效的強勁政治勢頭，推動禁核試理念進一步深入人心。三是維護國際軍控體系，加強條約生效的堅實制度保障，維護國際軍控條約體系的完整性、權威性、有效性。四是推進履約籌備工作，夯實條約生效的可靠能力基礎，著眼條約生效後核查機制運行做好技術儲備。

張軍指出，中國是最早簽署《全面禁止核試驗條約》的國家之一，也是核試驗次數最少的核武器國家。自1996年宣布暫停核試驗以來，中國政府始終恪守「暫停試」承諾，從未動搖過對條約的政治支持。中國以自身方式為推動條約生效進程、推動條約履約籌備、促進條約國際合作等作出了應有貢獻。

張軍強調，中國不會成為《全面禁止核試驗條約》生效的阻礙，將繼續同各方一道，不斷鞏固禁核試國際共識，為促進條約生效貢獻力量，為早日實現全面禁止和徹底銷毀核武器的崇高目標不懈努力。

前一天，中國外交部發言人華春瑩表示，中方堅決反對美英澳惡意利用《不擴散核武器條約》和機構保障監督體系漏洞，強調中方將堅定捍衛國際核不擴散體系的權威性和有效性。她批評美、英將地緣政治利益凌駕於國際核不擴散規則之上，幫助澳洲成為首個引進核潛艇的無核武器國家，勢將刺激其他無核武器國家起而效尤，並為解決地區核熱點問題帶來深遠的負面影響。