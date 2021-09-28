大谷翔平雖然沒在投手丘上拿到第10勝，但那是他自我要求過高了，在外界眼中他已經被當成貝比魯斯(Babe Ruth)再世。對於大谷今年的表現，各家美媒大肆讚揚他穩坐美聯MVP的同時，《華盛頓郵報》提出一個與眾不同的觀點。

在數據統計極為發達的棒球界，老早就有人以數據估算自由球員的身價，華郵引用FanGraphs版本的「勝利貢獻值（WAR）」做為身價計算，大谷翔平今年的年薪理當是3660萬美元！甚至大谷完全放棄打擊，單純以投手身分上陣也價值2170萬美元。實際上大谷季初的開價是330萬美元，而他最後拿到的只有300萬美元（明年為550萬美元）。

當初延攬大谷的時候，天使支付了2000萬美元「入札金」給他日職的母隊火腿鬥士，不過相較達比修有的5170萬美元入札金，大谷仍然是十分超值。華郵分析，不管你對MVP設下的條件是什麼，大谷翔平是今年唯一合乎邏輯的美聯MVP人選。

《運動畫刊》更明白指出，把小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr. )拿來與大谷翔平相比是很不公平的。「小葛瑞洛是典型的MVP表現，大谷翔平則是締造了空前的成就，兩人毫無可比性。」小葛彷彿草原上最能打的一頭雄獅，擋在他面前的卻是100年才出現一次的獨角獸，相較之下再厲害的雄獅也只是尋常的猛獸而已。《今日美國》則預告小葛瑞洛將會成為近年最大的MVP遺珠，誰教他倒楣碰上了「大谷年」呢。