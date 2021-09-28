美女主播黃文華過去曾任《請你跟我這樣過》、《聚焦關鍵》周末版主持人，昨(27日)她自曝收到奇怪信件，發信人竟是中華郵政，而內容是通知她包裹投遞失敗，並稱因未支付運費，必須補繳61元，讓她傻眼說第一時間看到真的會以為煞有其事，不小心就會掉入陷阱，要大家千萬別上當。

近年詐騙集團手法日新月異，女星小薰（黃瀞怡）今年5月就透露因為疫情待在家，沒想到遇到詐騙，當晚她突然接到自稱是電商平台的電話，對方完整說出了她最近買入的品項，並稱因為員工把標籤貼錯，導致她買的網址變成經銷商專用，如果不修正，每個月都會固定從她帳戶自動扣款，小薰雖第一時間表示：「可是我是貨到付款」，對方不死心，又表示因為她的姓名已經被列為經銷商，所以銀行會依她姓名自動去扣帳戶的錢，小薰傻傻上當，說：「所以我戶頭現在只剩378，就是個很白爛的數字」。

黃文華發文。（圖／翻攝自主播 黃文華臉書）

而主播黃文華昨曬出收到自稱中華郵政寄來的信，要求她補給郵資，幸好她第一時間查新聞，才確認是詐騙新手法，令她不寒而慄，「早有類似手法的詐騙案，如果你也有收到類似信件，千萬別上當」，而網友看了截圖說：「才60多元真的很容易上當」、「『尊敬的客戶』是大陸的習慣用語，台灣通常不會這麼寫，光看到這句就有警覺了」、「有進化喔，之前的是簡體字版的，現在是繁體字版了」、「所以他要騙你？（好險你夠機靈！）」。

今年4月，郎祖筠也自曝收到自稱是中華郵政的簡訊，但是是英文版的，剛好她那陣子寄了國際郵件，就按照指示操作匯錢，但輸入卡號、密碼、電話後，網頁又跳回輸入電話，她覺得奇怪便暫時放棄，不久就收到被盜刷近13萬的通知，幸好銀行快速處理，郎祖筠更呼籲大家都要多警覺，發現有問題立刻打165報案，以免存款不翼而飛。