國防部為因應兩岸局勢日漸升溫，推動後備軍力改革，明年（111）起將試辦後備軍人「教召14天」的新制，預計113年全面實施。國民黨立委馬文君發現，「試辦14天」將與現行的「一次5到7天」舊制同時進行，這將導致明、後年有些人被教召14天，有些人則只要5或7天，堪稱「同召不同命」。馬質詢國防部部長邱國正時建議，明後年試辦教召14天的後備軍人，採召集2次來計算，邱也當場允諾。

馬文君27日在臉書發文指出，明年起試辦的後備軍人「教召14天」新制有一個最大的問題，由於是「試辦14天」，所以現行作法上「一次5到7天」的舊制教召仍然同時遂行，明後年的「過渡時期」，後備軍人有些被教召14天，有些被教召維持目前的5天、7天，如此一來，恐會導致教召天數不公平，「同召不同命」的情事發生。

馬文君表示，教召是國民應盡的義務，但並非出於自願，有人被動員14天、有人被動員7天，「同召不同命」一定會心生怨懟，她建議收到召集令試辦14天的後備軍人，就應被視為已被「教召2次」來計算（退伍8年內以4次教召為限），這樣公平性才能凸顯出來，後備軍人才樂於被教召，去履行國民應盡的義務。

邱國正備詢時當場允諾按召馬文君的建議，後年試辦教召14天的後備軍人，採召集2次來計算，以確維教召的公平性，有效維持後備部隊戰力。