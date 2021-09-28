2019年前外交部長歐鴻鍊在廣播節目上指稱，外界指責駐日代表謝長廷逼死駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠，謝為了脫罪卸責就說蘇有憂鬱症自殺，謝提告後，新北地院判歐鴻鍊須賠償30萬元，上訴後，台灣高等法院改判謝敗訴。

2018年「燕子」颱風侵襲日本，導致多名台灣旅客滯留關西國際機場引發紛擾，駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生；隔年1月，歐鴻鍊廣播節目訪問時表示，大概因為人家這個指責謝長廷，逼死了這個蘇啟誠，所以他為了卸罪、脫罪，就說蘇啟誠有憂鬱症所以自殺。

新北地方法院認為，歐只聽到蘇啟誠的妻子說「謝長廷說蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」，而蘇的妻子所轉述之內容，也是聽聞自不知名之人士之陳述甚或轉述，歐男長期在外交部任職之經歷，自有查證真實性的可能，但他未盡合理查證，判賠30萬元，但二審逆轉改判免賠。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980