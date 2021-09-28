立法院曾在10年前要在《勞基法》增加「親職教育假」，讓家長可以參與孩子的學習，但最後修法不成功。全國教師工會總聯合會今天倡議在《性別工作平等法》中，明訂企業每年給勞工1天支薪的「親職教育假」，獲得朝野20多位立委的支持。

全教總理事長侯俊良表示，不管是《教育基本法》或是《國民教育法》都認為，國民教育階段，家長負有輔導子女之責任。學校在開學前一周或開學後三周內會舉辦家長日，但許多家長因為工作關係，根本無法參加。

侯俊良說，現在學校為了提高家長出席率，家長日會辦在晚上或假日。然而，仍有許因家長工作因素無法出席，不僅影響親師合作，也使《教育基本法》保障的家長教育參與權形同具文。

侯俊良指出，關心孩子的教育是父母都應該有的責任，不該分性別，因此他們主張修改《性別工作平等法》第20條，受雇者若有就讀國教階段的孩子，每年可以請一天「親職教育假」，企業仍應給薪。

時代力量立委王婉諭表示，她是4個孩子的母親，現在的家長跟以前很不同，不只是想拚經濟把孩子養大，而是想要在教養方面有更大著力。而根據國際上的研究，如果工作與家庭可以取得平衡，更多人願意生小孩。台灣面臨嚴重少子化危機，給家長「親職教育假」有其必要。

全教總倡導「親職教育假」，包括國民黨萬美玲、民進黨范雲、民眾黨賴香玲及時代力量王婉諭等22位立委表示支持，還有多家企業、牙醫師公會響應。

山富國際旅行社副總李慶良說，員工是企業的資產，企業若願意給員工「親職教育假」，員工可以感受到公司的用心，會更貢獻心力來回饋公司，公司也會受益。