大陸近期實施嚴格的能耗雙控政策，工業重鎮浙江、廣東及江蘇省都受到衝擊，將進一步對大陸經濟造成影響，陸媒則引述消息來源指出，本周上海至美西運費價格出現大幅下跌，「3天跌掉3個月漲幅。」就是受到工廠限電停產，出貨數量下滑，使用貨櫃運輸的需求也降低。

中國經濟周刊報導，寧波一家貨運公司負責人馬勇表示，從寧波港、上海港向美國西岸運費價格大幅下跌，「3天跌掉3個月漲幅，目前應該是12000美元左右，差不多是3個月前的價格，貨少了，價格自然就跌了，可能是因為最近江蘇不少企業受限電政策影響生產。」

惠州某貿易物流商負責人王凱則認為，近期海運物流價格出現暴跌，主要是限電導致工廠出不了貨，當市場上都沒貨時，貨櫃運費價格自然炒不起來。

不過，大型海運服務代理商中國外運員工曾源力則點出，季節性影響是一大主要因素，「運費下跌還是要看航線，美西線是跌，但南亞線就繼續上漲，美西會跌主要是因為國慶期間有很多船回國，艙位自然變多，另外，國慶前就要把10月1日至7日之間的艙位一起賣掉，當然就讓價格出現變化。」

儘管市場傳聞不斷，但每周更新一次的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）24日續創新高，至4643.79點，其中，遠東至美西與上周持平，每FEU（40呎櫃）6322美元，遠東到美東每FEU達到1萬1759美元，周漲28美元。

此外，波羅的海貨櫃運價指數（FBX），美西線27日報價約為1.9萬美元，美東線報價則為2.2萬美元左右，雙雙較3個月前多出約1萬美元。