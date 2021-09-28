橋頭地檢署偵破一詐騙集團，起出證物包含現金與金飾。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

41歲劉姓男子為首的詐騙集團於今年7月起在高雄楠梓區立安路成立詐騙機房，由集團成員假冒大陸通訊管理局及公安詐騙大陸民眾錢財。檢警偵破此詐騙集團，橋頭地檢署檢察官漏夜訊問後，向法官聲押劉男等6人獲准。

檢警調查，此詐騙集團撥打大陸地區民眾電話，佯稱民眾在網路上濫發簡訊遭檢舉為由，詐騙民眾款項。該詐騙集團並提供業績獎金、最新Apple手機及黃金項鍊等獎品，獎勵詐騙業績達標之成員，詳細受害人及金額仍待專案小組進一步清查。

由於此案牽涉甚廣，橋方與高雄市刑大、三民二分局、台中市刑大、刑事警察局電信偵查大隊偵查第三隊等單位組成專案小組偵辦，經過多日蒐證，於9月23日至楠梓區立安路詐騙機房及集團成員住處等地點搜索，查扣詐騙用手機1批、電腦、網路分享器、監視器螢幕、教戰手則、車輛及現金等物品。

檢警並拘提集團成員劉男、42歲曾女等人到案說明。經檢察官漏夜偵訊後，認為被告劉男等8人均涉犯刑法加重詐欺取財罪、組織犯罪防制條例等罪，且有串證及反覆實施詐騙之虞，向法院聲請羈押禁見，其中，劉男等6人經法官裁定羈押禁見獲准。另外，曾姓與黃姓嫌犯，法官諭知各以5萬元及3萬元交保。