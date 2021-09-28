被視為「對台一線部隊」的解放軍陸軍第73集團軍，近日在福建省南部組織山地進攻戰鬥演練，探索新戰法及提高實戰能力。香港東網引述大陸央視27日公開畫面顯示，多名士兵進行海上實彈射擊，出動多輛05式兩棲裝甲突擊車上陣，精準擊中遠方目標。

報導稱，解放軍部隊在接獲命令後，數十輛裝甲步戰車、突擊車按照作戰序列依次編隊，採取摩托化機動的方式向任務地點集結。根據整合研判，士兵將「敵方」精準坐標訊息共享，火力部隊隨即在配置地域對目標區域實施火力壓制。

在海上射擊方面，為提高射擊精準度，士兵先矯正火炮系統，經首輪試射後，各戰車完成參數調查和數據設定，遂按序列下海進行泛水編波。進入預定海域後，戰車隨即變換隊形，以交替掩護的方式，向目標海域發動攻擊。

05式兩棲裝甲突擊戰車是大陸目前最先進的兩棲裝甲裝備，能夠幫助部隊利用有利地形，精準打擊及摧毀敵方陣地的散兵、碉堡、裝甲等目標，最終成功奪占目標。