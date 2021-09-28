傳張亞中下步戰高雄？選後與朱立倫首度會面

國民黨主席改選，前新北市長朱立倫以8萬多票當選，張亞中則以得票6萬餘票敗選。兩人在國民黨主席選戰中多次激烈交鋒，外界也關心選後兩人能否重新團結，今（28）日上午朱立倫與張亞中會面，針對各議題分享彼此看法，而張亞中也送10字給朱立倫，「依法不依人、依智不依識」。

朱立倫受訪時表示，選舉已經過了，大家都是黨內同志，或許在一些想法上有所不同，但也有很多相同地方，最重要我們都愛台灣、熱愛中華民國，也是國民黨的一份子，將來在黨的很多工作上面，都可以跟孫文學校、張校長密切合作，相信張校長也願意協助我們，也希望能有「藍軍大智庫」，包含國民黨智庫、孫文學校、藍軍基金會等，都可以在許多的議題上合作。

對於兩岸關係，兩人也分享彼此看法，朱立倫強調，兩人的角色都是國民黨員、都是國民黨的一份子，未來一定會持續溝通合作。

至於選舉時黨內廝殺嚴重，未來如何團結？張亞中表示，今天與朱立倫對一些問題充分交換看法，也提出兩個問題希望主席幫忙，首先是自己在選舉過程中被很多人誤認為紅統，希望朱主席能在內部開會說明此事，這不管是對他個人、支持者或國民黨來說，都是必要的事情。另外，國民黨當然要團結，且要在共同理念、靈魂下，才能追求真正的團結，而「依法不依人、依智不依識」是團結的基礎，也是國民黨要浴火重生的必要調整。

兩人對兩岸關係也充分交換看法，張亞中說，毫無疑問都希望台灣好、兩岸和平，但對於如何達到的方法，看法有點歧異，包括民進黨認為最好的方法就是跟北京不斷的「鬥」，在這過程中製造兩岸仇恨，民進黨就可以達到仇中、愛台的論述。

國民黨方面，張亞中指出，朱立倫在競選過程中所提出的，包括資深媒體人趙少康都主張，只要九二共識、反對台獨，面對大陸還是用「拖」的方法，認為時機不夠成熟；但他則認為，這個「拖」的過程可能是溫水煮青蛙，對於台灣未來發展不利，因此自己主張「和」，用積極態度創造和平，而也把這樣的想法分析給朱主席。

在對美部分，張亞中建議，不要忽視AIT這一環，因為AIT還是美國派駐台灣的唯一官方機構，國民黨其實不需要越過AIT跟美國直接溝通，加上設美國辦事處需要龐大經費，更重要的是，安排了一個人以後可能產生排他性，所以如何利用當地僑胞替國民黨做海外工作，且這些僑胞都是美國人，不管是在捐款、參眾議員的聯繫，都應該比我們的代表更為方便。

此外，對於綠營攻擊朱立倫回覆大陸的賀電沒有「民國」兩字，張亞中表示，這只是賀電，連所謂的對話都還談不上，在賀電往來過程中，是否應該要注意對方可能較敏感的地方，迴避並不表示放棄，而是在這過程中，能否找到大家都能接受的方法，請問大陸的來電有提到中華人民共和國這幾個字嗎？那我們有必要提中華民國這幾個字嗎？如果今天沒有提民國，就不代表中華民國？

張亞中認為，民進黨從來不認同中華民國，現在還來開這種玩笑、嘲諷國民黨，真的是一件非常可悲的事；而自己也開玩笑跟朱立倫說，不妨用個「辛丑年」就解決所有問題。

張亞中也提到，如果兩岸還停留在求同尊異，換句話說，這比求同存異更拉進大家的距離，會讓兩岸敵對狀態延續，基本上是民進黨最高興的，所以主張兩岸應要「存同化異」。