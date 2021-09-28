中國大陸近期水泥價格持續創新高，第4季為傳統旺季原本水泥價格易漲難跌，不過，大陸能耗雙控政策一出，台泥(1101)認為，限制用煤、用電量，第四季恐有減產情況進而影響產銷，未來業務除反映價格外，並進行發貨結構優化，以減少衝擊。

大陸地區9月份起執行能耗雙控政策，限制企業煤、電用量，台泥初估9~12月，如維持目前能耗雙控政策，將有減產情形，雖各地價格或有上漲，然獲利影響尚待各地執行情形精算，業務除反映價格外，並進行發貨結構優化，以減少對公司衝擊。

中國大陸水泥協會還為此發文要求各省市區水泥(建材)協會及各大型水泥企業集團穩定各區域市場價格，在應對燃煤、電力供給緊張及「雙控」的情況下，抑制水泥過快上漲。

除了水泥本業外，台泥也加強綠能事業投資腳步，董事會昨日通過多項重大綠能投資計畫案，總金額超過220億元，展現轉型綠能的決心，董事會決議通過依據電業法純益提撥運用之規定，將投資於再生能源發展項目，擬於花蓮和平工業區內建置大型儲能系統，預估建置00MW/250MWh之儲能系統，預計投資金額39億元；而蘇澳水泥廠區內則建置大型儲能系統，計劃分階段完成共建置35MW/87.5MWh的儲能系統，預計投資15億元，兩地儲能系統均積極參與電力交易平台輔助服務市場商品交易，均以自有資金及融資投入。