大陸電力供應限制導致許多工廠被迫關閉，倫敦金屬交易所（LME）基本金屬9月27日多數下跌，其中，期鎳下跌2.2%，跌落每公噸1.9萬美元；不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)即將開出10月新盤價，市場預期，上游廠新盤仍是以穩價為目標。

因全球最大金屬消費國中國，近期電力供應限制管控下導致許多工廠被迫關閉，令消費者對中國的需求產生擔憂，倫敦金屬交易所(LME)周一(27日)，上周曾一度創新高的期錫大跌3.94%。另外，不鏽鋼主要原料期鎳下跌441美元，成為每公噸18,946美元。

倫敦金屬交易所(LME)上周五錫價創新高，不鏽鋼主要原料鎳價亦仍具支撐，有助支撐不鏽鋼價格；市場預料，上游廠新盤仍是以穩價為目標。

鎳價今年以來持續向上，不鏽鋼上游大廠燁聯9月不鏽鋼板材價格開平高盤，內銷部分，304產品全面平盤，中止連四個月漲價，以力挺國內客戶；外銷部分則依不同品項及地區，分別調漲每公噸80~180美元。

受惠不鏽鋼鋼市熱絡，允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等業者9月營收預估仍在高檔水準。