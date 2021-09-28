雲朗觀光集團旗下雲品(2748)在疫情逆風中逆勢超前布局，攜手寶元紀於台中合作規畫的全新宴會品牌「蘭克斯特」（Lancaster House）將於明年2月正式營運，即日起以宴會平台「君品Collection」接單，為雲品第3處委託經營據點，預估年營收貢獻可望逾1億元。

寶元紀去年6月拿下位於台中市崇德路和崇德五路交叉口、占地達1674坪的寶麗金崇德店土地，並攜手雲品耗資上億，由「衡美設計」團隊以英式貴族莊園設計理念打造為新世代宴會空間，總桌數規畫88桌，強調場地不拆分銷售、同時段僅有單一場次的獨立宴會。

「蘭克斯特」主打「做一日莊園的主人」，並引進台北君品酒店米其林三星服務團隊與廚藝團隊世界級的頂級服務，鎖定中台灣的高端餐飲客群，並以19990～45800元＋10％區間的銷售價格，挑戰台中宴會桌價新高，預估年營收貢獻可望超過1億元。

雲品總經理丁原偉表示，今年宴會市場因疫情面臨巨大變革，但「君品Collection」近2年在疫情影響下仍繳出亮眼成績單，更首創國內辦理線上婚宴的先例，為全球極少數在疫情期間仍繳出獲利的宴會事業。

丁原偉表示，雲品希望能在大環境變動中，透過新據點穩健提升宴會市占率，並將連4年獲得米其林指南榮耀的餐飲團隊與精緻料理引進中台灣，期待能與中台灣本就競爭激勵的高端餐飲市場激盪出更多火花。

寶元紀總經理蔡明倫則表示，疫情使民眾生活產生改變，在防疫優先前提下，與家人朋友的聚會顯得格外珍貴。此次與連4年獲得米其林三星殊榮的君品團隊合作，希望為台中帶來不同的餐飲體驗。

蔡明倫指出，「蘭克斯特」從餐點規畫、建築外觀設計及內部裝潢均攜手君品共同打造，以提供質感的生活出發、融入中部當地元素，希望讓台灣宴會餐飲帶來更豐富的味覺饗宴，讓消費者感受到「蘭克斯特」誠摯款待的心意。

「蘭克斯特」即日起透過「君品Collection」受理預訂，並推出4款專案搶攻台中高端宴會市場，均附有迎賓酒會、婚禮企畫、婚禮主持與婚禮管家等服務，其中最頂規方案將由連4年獨霸米其林三星的君品「頤宮」主廚陳偉強親自掌廚。