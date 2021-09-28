南韓32歲男星金宇彬抗癌成功後積極復出，不僅接下多個代言廣告，日前也宣布接下全新韓劇《我們的藍調》將在明年播出，讓粉絲們相當期待。而近日，他在個人IG的限時動態上曬出一張簡訊截圖，竟意外吸引網友熱烈討論。

金宇彬昨（27）日下午，於個人IG的限時動態上曬出一張手機簡訊截圖，截圖中可以看到一名女子傳訊息給他，先是要求「請買零食回來」，沒多久又傳了一封「大叔！我是Yuri，請幫我買狗狗的零食回來」，金宇彬則是回應「Yuri啊！妳好像傳錯電話了」。

原來金宇彬在昨日連續收到兩封陌生簡訊，但金宇彬卻沒有忽略，反而擔心對方繼續誤以為他就是「大叔」而貼心的回復她，讓網友一看全暴動，紛紛留言「誰是Yuri快出來，阿姨要跟妳要電話」、「Yuri快把電話號碼存起來」、「我如果是Yuri肯定瘋掉」、「我也叫Yuri但怎麼都沒收到簡訊，哈」、「羨慕死Yuri這個女孩了」、「她一定上輩子做了很多好事」，引起粉絲們暴動，也意外掀起話題。

金宇彬擁有俊俏的外表與188公分的高䠷身材，2008年自模特兒身份出道後便受到矚目，2011年再透過KBS特別劇《白色聖誕節》以演員身份出道，陸續在《紳士的品格》、《繼承者們》、《任意依戀》、《偷天對決》等電視劇及電影中演出。豈料在事業起飛之際，卻在2017年發現罹患鼻咽癌，讓他不得不休息，積極治療了2年才宣布回歸，而這段時間與他交往多年的女星申敏兒，始終在他身旁默默守護，多次被媒體拍到陪他進出醫院的溫馨畫面，讓粉絲們相當感動。