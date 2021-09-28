超音波比對正常健康的腎臟(左圖)；24歲多囊腎患者腎有水泡(黃點處)外觀變形(右圖)。（光田綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

台中24歲黃小姐的父親患有「自體顯性多囊腎」長期洗腎，多年前病逝，多囊腎因屬遺傳疾病，黃小姐檢查也發現多囊腎第3期，年紀輕輕面臨洗腎。光田綜合醫院腎臟科給予服用新口服藥物，延緩洗腎時間，並結合國衛院引進基因檢測，有助慢性腎病患者及早診斷治療。

多囊腎是一種遺傳性疾病，只要父母親其中一人得病，兒女罹病機率是50％。光田綜合醫院腎臟內科主任王家良表示，多囊腎患者出生時腎臟可能就有囊腫，但初期沒有明顯症狀，普遍在30到40歲後，因腎功能逐漸退化，才會引起高血壓、背痛、腰痛、尿路結石、泌尿道感染等症狀，而檢查確定罹病已為時已晚。

王家良提到，黃小姐長期照顧多囊腎的爸爸，醫師提醒她有家族史應及早檢查，不料檢查發現自己也因遺傳基因罹患多囊腎，正值花樣年華的她，難以接受面臨洗腎之苦。

王家良表示，多囊腎治療在符合特定多囊腎病程下，健保署許可專案使用口服藥物，可以抑制腎臟水泡增長，延緩3成腎功能惡化速度。臨床上慢性腎臟病分為第1期到第5期，進入第5期就需要洗腎，根據研究患者在第2期開始服用藥物，可延緩7年洗腎，第3期可延緩4年洗腎。

王家良說明，黃小姐腎功能已退化到第3期，目前持續服用1個月的藥物，讓腎功能維持住，她慶幸自己發現還不算太晚，及早接受口服藥物治療，可以延緩慢性腎病的惡化速度。

光田綜合醫院與國衛院醫師黃道揚學術合作自體顯性多囊腎基因檢測，讓有腎病家族史患者，找出是否有自體顯性多囊腎基因變異。黃道揚表示，腎臟有囊腫是常見的，有時與自體顯性多囊腎也難以區分，基因檢測有助疾病診斷及優生的諮詢，患者應多喝水、少吃鹽、吃降血壓的藥，並經醫師評估服用新藥治療。

光田綜合醫院副院長暨腎臟內科醫師張家築呼籲，多囊腎初期並沒有特別的症狀，如果父母、親戚是多囊腎患者，建議可到腎臟科檢查，利用腎臟超音波、抽血、驗尿、基因檢測來評估，並持續追蹤腎臟的狀態及功能，早期發現、治療，才能延緩腎臟功能惡化的速度。