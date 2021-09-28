勞動部去年起要求聘用100人至199人的事業單位需要提供「臨場健康服務」，但卻發現部分醫護雖然有受過「臨場健康服務」的相關訓練，但以自然人身份承攬、品質參差不齊，因此勞動部職安署近日預告修正「勞工健康保護規則」，要求明年7月起事業單位一定要委託機構執行臨場健康服務。

依現行的「勞工健康保護規則」規定，從事勞工健康服務的醫師應為「職業醫學科專科醫師」或「訓練合格的醫師或護理師」，並未規定要由機構指派。但職安署發現部分醫師或護理師以自然人身分承攬，品質參差不齊。

職安署組長張國明表示，預告修正的「勞工健康保護規則」要求事業單位從明年7月起要委託合格的事業單位，包括全民健康保險特約醫院或診所，且具有資格的醫護人員或相關人員者或中央主管機關認可具勞工健康顧問服務類職業安全衛生顧問服務機構，初估全台約有200多家可以委託。

張國明提醒，依勞工健康保護規則規定，明年起50至99人的事業單位也要提供臨場健康服務，若未提供且經通知未改善，可依職安法處3萬元至15萬元罰鍰。