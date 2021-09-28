受到新冠肺炎疫情影響，各國為阻絕病毒擴散，施行國境封鎖、邊境管制等措施，隨著疫苗接種率逐漸提高，各國政府提出「疫苗護照」構想，盼能藉此免除或縮短出入境檢疫隔離期間；另外，台北市政府事前提出推動「疫苗護照」認證機制，未來擬餐廳內採分區入座。不過，立法院法制局認為，目前國內第二劑疫苗覆蓋率不到1成，貿然推動接種疫苗證明做為過內外通關標準，不僅讓未接種者產生剝奪感，更形同變相懲罰，應等到疫苗接種達一定比例後，再行推動接種疫苗證明相關政策較為妥適。

法國政府為鼓勵民眾接種疫苗並避免第4次全國封鎖，7月中旬推出「健康通行證」防疫措施，民眾欲進入餐廳或電影院等公共場所時，都須出示已接種疫苗或病毒篩檢呈陰性報告等證明，希望藉此提高疫苗接種率。

台北市政府日前提出擬推動「疫苗護照」認證機制，未來在餐廳內用採分區入座，未接種疫苗者以隔板並採梅花座方式坐一區，已接種疫苗者坐另一區並免除上述防疫措施，但指揮中心認為，目前疫苗最多僅能提供12歲以上民眾施打，此措施恐使小孩與大人被迫分開用餐，並不合適。

對此，立法院法制局表示，截至9月12日止，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率為48.68 ％，劑次人口比為53.14 （劑／每百人），另完整接種二劑疫苗者約有104萬人，覆蓋率不及一成，建議在疫苗種類與數量供應充足及國人接種疫苗達一定比率後，再推動接種疫苗證明相關政策較為妥適。

至於世界各國研擬的「疫苗護照」政策，法制局認為，為恢復國際間經濟、觀光等活動，使民生及產業逐步回歸正常運作，推動「接種疫苗證明」政策勢必成為各國防疫趨勢。

法制局報告呼籲，主管機關就接種疫苗證明議題，應提早與各國展開磋商，就承認疫苗的種類、通行條件與效力、個人資料保密、接種證明格式等議題充分交換意見後，研擬與國際接軌及相互承認的合作機制，提前為邊境解封做準備。