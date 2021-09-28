新北市三峽恩主公醫院負責的鶯歌永福宮接種站，驚傳25名民眾被施打未經稀釋的輝瑞／BNT疫苗原液，相當於150人的疫苗份量。小兒科名醫林應然表示，施打過量的疫苗其實不會怎樣，只是要特別注意副作用可能會比較強。

據《TVBS》報導，林應然指出，1瓶BNT疫苗含有0.45ml冷凍濃縮液，必需使用1.8ml無菌生理食鹽水注射液稀釋，經過稀釋後一個人須注射0.3ml，1瓶可施打6個人；若在沒有經過稀釋的情況下直接接種，等同1瓶就只打了1個人，但注射的疫苗量卻多出5倍。

林應然說，注射過量的疫苗，並不會怎麼樣，過去日本等多個國家也都曾發生過類似情況，只是要特別注意施打後的副作用可能會比較強，雖然身體產生的抗體比一般人高，但不會增加5倍，且也不會影響第二劑的接種間隔時間。

恩主公醫院副院長王炯珵今在記者會上說，昨日中午工作人員清點施打數量時發現異常，經詢問值班藥師、護理師後發現，本次配發疫苗包含散裝25瓶，因散裝部分疫苗瓶蓋掉落，造成工作人員誤以為是已稀釋完成的疫苗。

新北市衛生局初步調查後，即日起停止恩主公醫院施打疫苗作業一周，同時召集醫療專家學者組成專案小組進行調查。

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