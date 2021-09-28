Sandy（吳姍儒）27日宣布喜訊：「是的，明年1月29日我要結婚了！」隨後發文放閃，公開帥男友的正面照，並表示2人會繼續努力陪伴學習，把自己活好，不少粉絲都獻上祝福，還有眼尖網友發現男方是熟面孔，起底他過去曾拍過范瑋琪《左上角的心跳》MV。

Sandy和圈外男友2016年被拍到，戀情正式曝光，男方因為當時戴著毛帽，還被稱為「毛帽男」，之後又多次遭直擊去看房子，男方也早已見過Sandy的家人，交往十分穩定，如今5年過去了，Sandy大方宣布喜訊，也強調自己婚後不會退出演藝圈。

卻有網友發現，男方擁有178公分的高挑身材，五官神似南韓偶像玉澤演，雖然Sandy在文中提到：「他是圈外人、是室內設計師、也是我的best friend，我們會繼續努力互相陪伴學習，也繼續把自己活好」，但事實上，男方過去曾拍攝過范瑋琪《左上角的心跳》MV，算是半隻腳踏入演藝圈。

Sandy未婚夫曾演過范瑋琪《左上角的心跳》MV。(圖/翻攝自youtube)

離開螢光幕後，男方開了室內設計公司，到現在已經擁有上億身價，不少網友發現男主角就是Sandy男友，紛紛湧入《左上角的心跳》MV的下方留言直呼，「男主角是憲哥女兒SANDY未來老公」、「來看兩小無猜的CEO的」、「我是來看Sandy老公的」。