基進黨立委陳柏惟「幹話」一籮筐。（自製圖／素材取自本報系資料照、達志影像；陳友齡製圖）

陳柏惟堅持用台語質詢還嗆「會叫法國人講中文？」 反遭邱國正一招狠修理

基進黨立委陳柏惟上任以來常引發爭議，也導致他面臨被罷免的危機，其罷免案投票將於10月23日舉辦。回顧陳柏惟從政壇新人到引發民眾不滿，主要與其脫序言行、立院表現常惹議有關，尤其他常噴「幹話」，除屢屢成藍營政治人物和網友們嘲諷的焦點，如今連蔡政府自己的國防部長，都難以忍受。《中時新聞網》特別起底陳的一系列「幹話」，讓觀眾秒懂陳柏惟常引發公憤的關鍵原因。

1、「邱國正鴨霸」

陳柏惟今年9月27日在立法院質詢國防部長邱國正，因堅持使用台語進行質詢，還要求口譯人員傳譯，雙方為此問題交鋒。陳大罵「邱國正鴨霸」，邱則回應他沒有，「對軍中部屬，立委和媒體都不會有鴨霸的心態。」

2、「如果阿公阿嬤聽不懂華語、看不懂字要怎麼做全民國防？」

陳柏惟堅持使用台語質詢邱國正挨批後，在臉書發文表示：「如果阿公阿嬤聽不懂華語、看不懂字要怎麼做全民國防？要怎麼知道台灣目前的外交關係？」此言一出遭不少網友批評，陳柏惟隨後又再發文稱：「或許等立法院認為大家都準備好了後，我們才能夠自由的使用母語。再次抱歉，造成大家不必要的誤會。」

3、「我和陳玉珍就像林獻堂跟林默娘」

國民黨立委陳玉珍說自己是陳柏惟的姑姑，陳今年1月19日回應「我和陳玉珍就像林獻堂跟林默娘」，瞎扯言語引發各界熱議。

4、「表現很台罷免我，沒有道理」

繼民進黨桃園市議員王浩宇被罷免後，陳柏惟也遭點名是下一個罷免對象。對此，陳於今年1月18日回嗆「表現很台罷免我，沒有道理」，再度引發外界批評。

5、「1個打35個國民黨立委」 2020/11/28

陳柏惟去年11月28日放話要「1個打35個國民黨立委」，但在立法院朝野立委衝突中，卻被國民黨立委林為洲一秒KO，遭外界譏諷。陳事後再嗆「下次要挑戰36個」，遭外界痛批言行有失立委格局。

6、「喜歡吃美豬蜜汁火腿，吃過就知道有多爽」

萊豬進口引發朝野混戰，陳柏惟去年10月15日在臉書直播稱喜歡吃美豬蜜汁火腿，還高喊「吃過就知道有多爽」，遭批護航無極限。

7、「打手槍打到住院」 2020/4/1

去年4月1日愚人節當天， 陳柏惟在臉書上傳住院照片寫：「今日行程：打手槍打到住院，原因閉氣瞄準造成缺氧。心得：還好很準。」引發爭議後，陳刪除貼文。

8、呼籲外交部成立內交部

陳柏惟去年3月9日質詢外交部部長吳釗燮時，建議成立中國司，或是成立統戰部、內交部，引發外界批評。