陳柏惟堅持用台語質詢還嗆「會叫法國人講中文？」 反遭邱國正一招狠修理

立法委員陳柏惟在立法院質詢堅持使用台語，遭國防部長邱國正「修理」，民進黨立委管碧玲則表示，希望邱國正冷靜後可以體會多元文化之美，「那時候部長或許會變得柔軟一點了！」對此，國民黨前立委孫大千怒批，管碧玲是把立法院質詢台當成是歌劇舞台嗎？若想用文青語言來掩飾陳柏惟愚蠢至極的野台戲碼，不但侮辱台灣人民的智慧，更再一次踐踏了國防部長的尊嚴。

孫大千今（28）日在臉書表示，邱國正不是文化部長，陳柏惟明明應該針對國防事務進行詢答，怎麼會利用國防部長來「體會多元文化之美」呢？且在多元文化之下，台灣人民本來就可以自由的使用母語溝通，但絕不代表可以在國會殿堂上，用這樣的方式來耍寶作秀。

今天陳柏惟用台語質詢，難道以後其他的立委也可以用客語、原住民語、或者是外籍配偶使用的語言來質詢嗎？孫大千反問，這樣立法院以後要準備多少同步口譯人員來體驗「這種令人喜悅的多語言之美」呢？

陳柏惟27日在立法院質詢時堅持用台語，遭國防部長邱國正「修理」。(圖／中時新聞網直播畫面)

孫大千認為，立委是國家公器，身為立委應善盡憲法所賦予的責任與義務，在國會殿堂上用大多數民眾聽得懂的語言行使職權，讓選民可以了解政府的施政重點，而不是大費周章「想要為自己的母語贏得尊重、讓不同語族的同胞欣賞」；他並質疑，難道管碧玲認為，陳柏惟只需要針對他選區裡以台語為母語的選民負責嗎？其他人聽不懂都是活該嗎？

而國防部長代表三軍將士，孫大千說，在詢答過程當本該得到應有的尊敬，任意把國防部長當成自己表演的配角，不但嘩眾取寵，令人做嘔，對於捍衛國家安全的三軍將士更是一種羞辱，管碧玲還有臉呼籲邱國正應該要柔軟一點嗎？

孫大千批評，管碧玲想要用辭藻華麗的文青語言，來掩飾陳柏惟愚蠢至極的野台戲碼，不但侮辱了台灣人民的智慧，更再一次踐踏了國防部長的尊嚴；而陳柏惟既然是一位被政治耽誤的喜劇演員，那麼就拜託放過台中市第二選區的選民，趕快下台投身演藝事業吧。