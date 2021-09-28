行政院長蘇貞昌今日赴立院施政報告並備詢，其報告書中大打「亡國危機牌」，不僅提到中國軍機近期不斷擾台，也引用經濟學人(The Economist)期刊表示「台灣是地球上最危險的地方」，強調中國對台的野心與威脅，為此要求立院支持2400億軍購特別預算。

蘇貞昌指出，英國《經濟學人》期刊在今年5月時，刊登台灣雷達圖為封面，稱這是「地球上最危險的地方」，凸顯中國對台的野心與威脅。

蘇貞昌說，台灣唯一的選項，就是展現自我防衛決心並付出努力，讓自己更強大、更團結，國際才會看得起台灣，自助人助。

蘇貞昌表示，為提升國軍戰力，2022年整體國防預算將達4700多億，創下歷史新高。而今年9月16日，政院也將5年2400億的《海空戰力提升計畫採購特別條例草案》送到立院審議，請立院支持。

蘇貞昌指出，2周前國艦國造的海軍「塔江艦」已經成軍，加上今年4月「玉山艦」下水、「嘉義艦」交船，為海軍新添戰力。而2023年底前，141架F-16A／B block，將全數升級為F-16V，今年11月，首支F-16V作戰隊就將正式成軍。

蘇貞昌說，為因應日益嚴峻的敵情及災害，明年元旦將成立「國防部全民防衛動員署」，統籌運用全民力量，支援軍事作戰及災害防救任務，讓平時、戰時無縫接軌。