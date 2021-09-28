初次約會地點真的要慎選！一名網友在網路分享，就讀高二的姪子拿著嫂嫂贊助的4000元約暗戀已久的女生出門，結果約會地點選在超商打手機遊戲《傳說對決》，秒遭對方放生，苦著一張臉回家講出遭遇後，讓原PO和嫂嫂笑到肚子痛。

這名網友昨天在臉書「爆怨2公社」發文，指出周日時讀高二的姪子約暗戀許久的女生出門，嫂嫂聽聞後，馬上給兒子4000元贊助約會，認為這樣去哪裡錢都夠用，不失面子，但兒子出門約會才過一小時，就苦著一張臉回家。

原PO說，嫂嫂看到兒子這麼早回家，就關心他約會結果如何，結果兒子說，與心儀女生碰面後，對方問要去哪玩？他回答「去小7打傳說」，女生一聽馬上說她要回家，約會一秒散場。聽完這荒唐原因，原PO和嫂嫂笑到肚子痛，也好奇手遊怎麼比暗戀許久的女生還重要，「居然約女生去小7打傳說？」

對此，網友們看完後也笑翻，紛紛留言：「憑實力單身」、「還好侄子沒有花四千去開房間玩傳說」、「看開點，至少不用擔心出人命」、「現在的小朋友除了找個地方一起玩手遊，估計想不到其他活動玩了」、「這媽媽苦惱了」，也有人好奇贊助約會的4000元最後去哪了，原PO回答「全部還給嫂嫂了」。