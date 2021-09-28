桃園27歲李男與4位友人，昨與疑似從事經紀工作的吳男相約新莊出遊，李男還借了3台高級賓士車來接送吳男口中的妹子，未料吳男不僅放鴿子，甚至連妹子也沒來，李男等5人不滿，憤而將預買的煙火丟擲新莊中港路上洩憤，引發民眾恐慌，新莊警今天凌晨逮獲李男到案，後續將追案4名同夥。

新莊區中港路520巷口27日晚間10時許，傳出嚴重的爆竹煙火聲響，住戶們被突如其來的爆竹聲響嚇醒、報警。新北警新莊分局頭前派出所員警到場，過濾監視器，發現為3輛賓士車涉案，連夜到桃園逮獲帶頭27歲李嫌到案。

李男向警方辯稱，綽號大智的吳男說要帶幾個妹跟他們一起出遊，於是他找來20歲黃男、24歲李男、兩名25歲劉男共5人，花了萬元租3輛賓士車，想要討妹歡心。

27日晚間9時30分許，李男等人依約來到相約路口，吳男卻藉故推托無法到場，連妹子也無法前來，李男等人相當氣憤，大約再等了半小時後，有人提議拿出預買的爆竹煙火當街施放來表達心裡的不滿，5男施放煙火洩憤後，隨即逃離現場。

新莊警方獲報到場，現場只發現爆竹殘留物，根據嫌犯座車車牌，掌握5嫌涉案，今天凌晨到桃園逮獲李姓主嫌，他辯稱並不知道吳男身分，警方初判吳男應是傳播經紀，警方將全案朝向公共危險罪嫌偵辦，並持續通知4嫌到案，警方另將現場事證，通報消防單位，將依其權責最高裁處15萬元罰金，做為警惕。