今天是教師節，但大學兼任老師卻大喊「薪酸」。高教工會今表示，半數私立大專院校長達28年教師鐘點費都沒有調漲，顯然是忽視了教師應有的待遇。他們要求，政府應核定明年公私立大專教師調薪，並確保不分公私校一併調整，以跟上物價漲幅與經濟成長。

高教工會理事長周平表示，從1993年到現在，台灣經濟成長率達198.2％，幾乎是翻了2倍，但大學教師的鐘點點費卻沒有太多調升，尤其是半數私立大學都未調過，甚至包括淡江、銘傳及文化等老牌私校都名列其中。

周平說，過去28年來，台灣物價上漲42％，但大專教師的鍾點費平均只漲了34％，這相當於是減薪了。現在大專兼任教師要維持基本的溫飽都有困難，可說是勞力被剝削。

高教工會舉例，一位取得博士學位的年輕人，到私立大學擔任兼任助理教授的教師，儘管每周教滿10節課（時數等同專任），在鐘點費630元28年不變的情況，每月所得也僅有2萬7720元，寒暑假更立刻淪為「無薪假」。

高教工會說，台灣大專院校教職的薪資待遇並不算高，但多數的教師都仍視教育與學術為志業，長期在台灣校園中作育英才，並無怨言。但薪資待遇至少應該要跟上物價漲幅，才能維持生活水準。否則，不合理的大專教師薪資不但不利招募人才，也可能迫使人才外流，最後也將犧牲我國高等教育的品質。

高教工會認為，台灣沒有理由再繼續走低薪資的廉價勞力發展路線，政府應當拿出政策，大幅改善各行各業受雇者的薪資待遇，使經濟果實公平分配。而改正大專院校教師薪資，是政府立刻可做、也該做的其中一步。

高教工會提出三點主張：一、政府應規範公私立大專校院一律調整教師鐘點費，跟上物價漲幅與經濟成長；二、政府應核定明年公私立大專教師調薪，並確保不分公私校一併調整；三、政府應提出政策一併改善全體勞工薪資待遇，讓經濟成長成果回歸到全體勞工階級身上。