新三自協會運動發起人吳昆財(簡立欣攝)

選在教師節這一天，歷史教育新三自運動協會釋出3部自製歷史動畫，發起人、嘉義大學應用歷史系教授吳昆財表示，目前已完成3集動畫的中文及英文版本，包括國人熟悉的3位歷史人物：鄭和、劉銘傳、曹操，希望抛磚引玉，讓各界共同關心歷史教育在台灣的發展。

為什麼要做自己的歷史動畫？吳昆財說，這個問題要回到2019年成立新三自運動協會的初衷：自己編、自己教、自己傳承歷史。「讀歷史本來就可以輕鬆點，不需要正經八百；尤其若能透過動漫讀歷史，相信更能快速掌握重點！」因此他們集眾人之力，希望製作出正確、有趣的歷史動畫，讓民眾了解原來歷史可以同時言之有物又好玩。協會尤其想讓年輕學子清楚掌握台灣400年來的歷史演變，及其與中國歷史之間的關係，從而認同、喜愛歷史的真善美。

吳昆財說，目前已完成3集動畫的中文及英文版本，包括國人熟悉的3位歷史人物：鄭和、劉銘傳、曹操，因此共有6集。每1集雖然只有短短幾分鐘，內容卻力求包括：一，歷史人物在國史上的地位和主要史觀；二，藝術水準。史觀上，鄭和代表中國以和平從事國際交流的「四海之內皆兄弟思維」；劉銘傳代表「台灣現代化的奠基者」；曹操代表中國歷史的英雄史觀。藝術水準也是是堅持品質，從畫面到配樂、配音，都以最高標準自我要求。

吳昆財說，新三自運動協會一開始就走了一條困難的路。雖然是希望學子輕鬆讀歷史的3分鐘動畫，但是由他自己撰寫文字腳本；動畫師蕭正宇和花國書負責分鏡腳本，將書面文字轉為鏡頭語言；以及專業的音效配樂和配樂，製作團隊都毫不含糊！動畫採用紙雕的堆疊美術風格，動畫中的角色設計、背景都有所本，例如明成祖和鄭和的樣貌、服飾找故宮圖冊來參考；動畫中只出現幾秒的印度人贈禮給鄭和，背景是考據鄭和下西洋7次造訪的印度「真理之城」古里紀念碑。

又例如為了把我國歷史介紹給國際友人，協會也出了英文版，且英文字幕是特地找人翻譯，很適合當國高中教材，讓學生邊學歷史邊學英文。所有經費都由海內外同胞捐贈，完全是共享與分享的歷史。

動畫將發表在臉書粉絲網頁平台「中薯薯叔」（https：／／www.facebook.com／中薯薯叔-105113395227312／），未來也將在YouTube和抖音上陸續上線。

吳昆財說，他有一個夢，希望吸引更多熱愛國史的朋友，共同關心歷史教育在台灣的發展。協會目標是拍100部中國史、50部台灣史，總共150部，「這是很巨大的工程！但我認為願有多大，力就有多大，我不知道能做到多少，但就是努力走下去。」第4部孫中山11月12日發表，第5部會做陳納德，第6部鄭成功。由於歷史動畫1支3分鐘要花3000到5000元美元，經費完全來自各界協助，完全是公益性質，他希望爭取各網路平台及電視媒體曝光的機會，期待認同協會理念的國人能捐款協助，以玉成其事，讓協會製作更多雅俗共賞的歷史動畫，永續傳承國史。

鄭和下西洋動畫可在以下收看https：／／www.youtube.com／watch？v=EKbQxFuFypw