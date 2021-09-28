馬來西亞鋼琴家李元玲師承大師李雲迪，不但系出名門，170公分高的她還是芭蕾舞者，平時她還熱衷健身，鍛鍊出玲瓏有緻曲線，因此被封為「鋼琴女神」，而先前宣布要「封乳」的她，近日終於認真實踐，曬出清純感十足的新照片，效果不輸性感照，眾網友不禁心動直呼「有初戀的感覺」。

琴藝相當了得的李元玲，比起本業，她的社群上更常出現健身照、清涼照，大方展現美好身材，也因此大量圈粉，IG如今擁有212萬追蹤數，但日前她po文，表示要封印性感，「請各位沒奶就不給like的老司機們unfollow我一下。因為我的福利照會開始大幅度減少，穿的布越來越多，bye bye～」，測試鐵粉的舉動算是得到不錯的反應，眾人不離不棄，而女神即使穿得多一些，仍然相當有魅力。

李元玲前天(9/26)曬出兩張全新美照，這回真的包緊緊，穿著大紅色碎花洋裝，照片中能看到，唯一露出的就是纖細手臂，甚至沒拍到腿部，但洋裝布料輕薄，剪裁也相當合身，仍能展現女神玲瓏有緻的好身材。

照片中的場景走日式風格，背後有粉白色櫻花，李元玲或側身撐著下巴微笑凝視鏡頭，或正面入鏡，擺出托腮巧笑的可愛模樣，無論哪種pose，都賞心悅目，而這跟過去截然不同的風格，讓粉絲更加驚艷，直呼「有初戀的感覺」、「美得像朵花」。