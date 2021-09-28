南韓軍方表示，北韓今天上午發射1枚短程彈道飛彈；日本政府研判，並未落入日本專屬經濟海域（EEZ）。

日本放送協會（NHK）報導，南韓合同參謀本部表示，北韓在今天上午6時40分前後，從北部的慈江道舞坪里附近，向東發射1枚短程彈道飛彈。

北韓今天將在首都平壤舉行最高人民會議，推測可能為此發射飛彈，以宣揚國威。

南韓軍方正與美國合作，加緊收集與分析情報，並對北韓後續是否會再發射飛彈加強警戒與監視。南韓政府於上午8時召開國家安全保障會議（NSC）。

日本首相菅義偉表示，北韓今天上午發射疑似彈道飛彈的物體；政府現正分析發射情形，將全力收集與分析情報，向國民提供迅速與確實的資訊。

共同社報導，日本政府相關人士說，北韓發射1枚疑似彈道飛彈的飛行物體，研判未落入日本專屬經濟海域，也沒有發現船隻受害。

北韓本月15日曾發射兩枚彈道飛彈，落入日本專屬經濟海域內的日本海。

北韓去年共進行13次試射，合計發射25枚彈道飛彈，去年3月曾在一個月內試射4次共8枚飛彈。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1100928