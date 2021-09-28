周孝安現在是老婆口中完美神隊友。（中視提供）

中視10月6日起八點檔將推出由蔡振南、楊麗音、周曉涵、周孝安、林昀希、陳天仁等主演的家庭親情劇《必勝大丈夫》，劇中3姊妹周曉涵、林昀希、陳天仁各有感情戲，其中陳天仁更與戲中「姊夫」周孝安因戲結良緣，兩人當時雖對戲不多，倒是有一場戲，是陳天仁對著周孝安說「你不是我的菜」，但如今戲外兩人卻是相戀結婚，還即將迎接女兒出生。

陳天仁與劇中姊夫周孝安對戲。（中視提供）

昨(27日)剛過生日的陳天仁，因快到預產期，孕肚已十分明顯，對於女兒很可能跟她一樣都是天秤座讓她很期待，「同星座就很開心了，日子應該不會隔太遠，所以生日還可以一起慶祝。」從她臉書的po文，能感受到她沉浸在即將為人母的喜悅中，「我高中開始，算是看著姪子長大，所以對於即將成為人母其實沒有太大的焦慮。」而她與另一半周孝安也有相同共識，認為在管教一個孩子之前，首先必須給她足夠的愛，「我希望自己是開明的母親，但是基本的要求還是會有，像是道德、禮貌之類。」

由蔡振南、楊麗音、周曉涵、林昀希、陳天仁等主演《必勝大丈夫》10月6日於中視上檔。（中視提供）

提及另一半，陳天仁也分享周孝安的貼心舉動，「我比較在意的是生活上的一些小細節，像是以前還在交往的時候，他會為了來找我而搭火車跑來跑去，因為那時他的車子拿去修，但我又住在中壢。」那時周孝安還忙著軋戲，常常搭第一班火車去工作，「他有時候則是拍到半夜，還搭Uber 來找我。」如今懷著寶寶，陳天仁透露老公更是什麼事情都幫她分擔，「無論我要做什麼，他都會陪著我，整個孕期完全沒有一個人辛苦過，是我心中完美的神隊友！」

對於為人夫又即將為人父，周孝安也透露心情，「看著太太肚子一天比一天大的過程，開始思考未來的教育應該是什麼方向。」但今年因為疫情，原本年初結束工作時，預計會順利銜接其他工作，但後來全部停擺，加上小孩即將出生，確實有些壓力，「難免會擔心家庭未來，也不是完全沒有慌過，但總是得把自己拉回來，家裡我是唯一的男生，一定要穩住。」

他這段時間不忘調整身體狀態，「我畢竟過去十幾年，一直有好好的維持運動和健身的習慣，看到自己離最好狀態越來越遠，有點墮落。」除了回歸上健身房，他也嘗試斷食，「之前168斷食法對我來說已經很習慣了，後來又成功斷食3天。」他計畫等老婆生完，再嘗試挑戰5天斷食，讓身體能排毒減脂。由周孝安、蔡振南、楊麗音、周曉涵、林昀希、陳天仁等主演的優質好戲《必勝大丈夫》預計10月6日於中視上檔。