高雄林園警分局26歲陳姓偵查佐24日凌晨2時結束勤務後，在辦公室與另名陳姓小隊長飲酒，凌晨4時駕車離開自撞安全島，傷勢嚴重仍昏迷中；醫院表示陳男腦中的血塊一直存在，昏迷指數為3，就算救活也很有可能成為植物人，但家屬不放棄任何希望、不同意器捐，新婚妻子也說就算是植物人也會照顧一輩子。

該陳姓偵查佐24日凌晨2點結束勤務後，下勤後疑與隊上另名陳姓小隊長在辦公室喝酒，到凌晨4點多離開分局後，竟酒駕一路逆向行經東港鎮沿海路時，高速自撞安全島命危送醫，酒測值高達1.08，目前未脫離險境；警方追究相關幹部責任，當事人及共同駐地飲酒同仁均記一大過外，並改調行政警察，從嚴列管。

林園分局偵查佐與友聚餐後酒駕返家出嚴重車禍，腦幹出血昏迷指數3。（屏東消防局提供）

陳姓偵查佐傷勢嚴重，頭部雖無外傷但腦幹出血，當天凌晨6點送至東港安泰醫院後，有生命跡象但昏迷指數只有3，目前家屬仍守在加護病房外等待奇蹟；醫護私下透露，陳目前只能靠自我防護系統、自我修復系統，換言之，就是靠求生意志在撐。

據ETtoday報導，醫院表示陳員很有可能救活後成為植物人，陳男家屬與新婚1年的妻子得知後情緒崩潰、難以接受，但不願意放棄任何希望，不同意做器官捐贈，家屬說就算成植物人，也要照顧陳員一輩子。

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