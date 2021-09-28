38歲前「女F4」成員Amy（葉庭蓁）和圈外人老公小薛結婚12年，今年5月就傳出婚變，已簽好離婚協議書，昨(27日)更爆出Amy不堪遭老公長期家暴，決定提告。媒體報導，Amy昨傍晚到法院正式提告後，就搬離原本的家，她雖出道20年，卻自曝目前經濟困窘，皮包裡只剩幾千元，為了生計今她便火速上節目賺錢。

Amy於1997年曾參加小室哲哉在台灣舉行的「小室魔力TK秀」，最後以前3名之姿出道，2005年她與劉樂妍（Fanny）、周宥伶（stacy）、謝宜蓁（Tiffany）組成女F4，更曾演出電影《幫幫我愛神》，近年則曾演出《加油！美玲》。今年5月她的師弟冠志透露兩人感情好到像是男女朋友，連Amy老公都忍不住吃醋，為捍衛老公身分竟當他的面舌吻Amy，讓冠志十分尷尬，只好摸摸鼻子離開。

昨Amy經紀人閃亮亮透露，因小薛酒後動手動腳，還會對Amy言語暴力，導致夫妻倆失和分房多時，近日小薛又對Amy暴力相向，親人得知後立刻報警，警察到場後小薛還不改暴力行徑，導致Amy身上多處瘀青，警方之後便替她申請保護令，Amy昨下午隨即到家事法庭對小薛提告家暴並要求離婚。

據《三立新聞網》報導，Amy搬離老家後，好友余筱萍出手幫她找租屋，目前Amy幾乎身無分文，身上只帶了幾千元，據知，Amy婚後將經濟大權都交給小薛，前陣子又因疫情沒賺什麼錢，戶頭雖有些錢，但都是兒子的學費，下一步該怎麼走令人相當憂心。

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