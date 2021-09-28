台東縣海端鄉公所公告自9月30日起開放轄內景點及水域，包含霧鹿砲台、栗松溫泉、轆轆溫泉、加拿瀑布、紅石林道、霧鹿林道、戒茂斯山徑等地。（本報資料照片）

受疫情影響，台東縣海端鄉公所今年5月憂心景點造成遊客群聚，暫時關閉鄉內景點及水域；現因疫情趨緩，鄉公所公告戒茂斯山及栗松溫泉等山域、水域景點自9月30日起開放。

台東縣海端鄉公所表示，依據中央流行疫情指揮中心疫情警戒標準，自30日起開放轄內景點及水域，包含霧鹿砲台、栗松溫泉、轆轆溫泉、大崙溪入口、龍泉瀑布、加和水源地、加拿瀑布、紅石林道、霧鹿林道、戒茂斯山徑等地。

據了解，從戒茂斯、妹池到嘉明湖因不用抽山屋，可自行搭帳篷，近年成為熱門路線，日前因疫情影響而關閉，同時又因利稻部落自主管理，鄉公所暫時關閉海端鄉內景點及水域。

此外，海端鄉當地協作嘉明湖天馬登山隊、嘉明湖熊出沒企業社自即日起開始接受山友戒茂斯訂餐搭伙。另海端鄉公所表示，考量國內疫情雖趨緩但仍有零星不明感染源本土病例，呼籲遊客遵守防疫規定，外出全程佩戴口罩、保持良好社交距離。