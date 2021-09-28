波音交付美海軍頭兩架第3批次F/A-18「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機

波音（Boeing）公司27日說，美國海軍9月接收了頭兩架第3批次（Block III）F/A-18「超級大黃蜂」（Super Hornet）新戰機，將增進機隊聯網和殺傷的能力。

據《防務新聞》（Defense News）和《動力》（The Drive）網27日報導，波音總共將打造78架3批次F/A-18戰機。它們有觸控式螢幕的先進座艙系統、戰術目標標定網路技術（TTNT），以及「分散式標定處理器網路」（DTP-N）。

相關網路有助於聯繫戰場上戰機和軍艦上所有的感測器，以增進整體作戰概念，並做出更明智的打擊目標決策。波音F/A-18與EA-18G專案副總裁泰波（Jen Tebo）說，新處理器的運算能力比先前的任務電腦強17倍。

此外，第3批次「超級大黃蜂」戰機飛行時數可達1萬小時，遠比舊版的6000小時長。加上它們做了減少雷達截面額外處理，不僅隱形性能加強，也提高了生存力。不過，泰波強調，對未來作戰來說，真正的牛肉仍在於聯網和任務系統，F/A-18將能降低風險，並成為「下世代空優」（NGAD）戰機的橋梁。

波音將以每個月約兩架的速度，持續交付新戰機。另一方面，美國海軍正在為第二批次「超級大黃蜂」延壽。這些戰機將升級，除了修復機身的磨損外，還會將飛行時數由6000延長為1萬小時，達第3批次的水準。

泰波說，要是美國海軍讓所有的第二批次戰機升級改裝，就會有超過500架第3批次戰機，可以繼續服役到2030年代。