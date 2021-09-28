莫德納庫存不足，許多莫粉至今打不到疫苗，一名26歲的男網友表示，他只有勾選莫德納，結果至今都沒有打到疫苗，如今發現許多人不僅打完第一劑，也開始打第二劑疫苗，讓他開始有些心慌，也不知道自己是否該繼續堅持，引發網友討論，自己選得自己承擔，但說實在26歲單選莫德納，根本就是勾心酸的，建議還是快點加選BNT，打到的機會還比較高。

一名男網友昨在PTT上發文表示，他民國84年出生（26歲），單選莫德納至今無下文，看著許多人都已經打完第二劑，甚至準備要打第三劑疫苗，讓他忍不住糾結是否要繼續等下去？真的只能有什麼疫苗就打什麼嗎？難道人民沒有自由選擇疫苗的權利嗎？如果不去打會怎樣？

許多網友看了原PO的年紀後笑說，才26歲又單選莫德納，這樣是勾心酸的吧！莫德納的數量本來就很少，疫苗若真的到貨也會優先提供給年長者打第二劑。因此不少網友建議，趕緊去加選BNT比較實在，否則真的只能慢慢等了。「莫德納有貨，也是先給老人打第二劑好嗎？傻傻的」、「莫德納就少，幹嘛一直單勾莫德納，打不到又怪東怪西」。

不過，許多網友等不到莫德納，紛紛加選同是mRNA疫苗的BNT，有幸運網友指出，加選BNT很快就打到了；但也有網友崩潰地說，已經加選了BNT，至今還是連一劑都沒有打到，最後實在受不了，前2周也忍不住加選了AZ，希望可以快點打到疫苗。

另有網友指出，起初只選莫德納疫苗，後來看狀況不對，趕緊加選AZ，但直到現在也都還沒打到疫苗。「第一次沒選AZ被懲罰了的疫苗孤兒」、「後來加選了Az，但現在是第二劑優先了」、「82年次改選AZ也沒預約到」、「現在連AZ都排不到」。

針對堅持只想要打莫德納疫苗民眾，中央流行疫情指揮中心建議，可先加選BNT疫苗，因為它和莫德納一樣都是mRNA疫苗，並再度呼籲民眾，有疫苗就先打。第十輪AZ開放50至64歲且打完第一劑滿10周的民眾打第二劑，至於7月19日後才加選AZ者，想打第一劑恐要等到十月底。