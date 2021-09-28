新竹縣警局竹東分局長調任出現黑道雇用送葬陣頭「歡送」事件，縣警局長吳敬田28日強調一定會糾出幕後藏鏡人，公布1件黑幫大哥率眾開槍大亂鬥及幫派暴力恐嚇取財案，查獲5把改造槍彈及刀械等執行掃黑的成果。

吳敬田說，今年5月初在新竹市和湖口鄉先後發生2起槍戰，以林姓男子為首的竹東「三環幫」份子，與湖口蕭姓男子為首的「天道盟太陽會」份子，雙方人馬先在新竹市某會所發生口角，演變成聚眾鬥毆及砸車，並爆發第一次槍戰。

雙方人馬隨後又在湖口鄉德豐路上演街頭火拚，大白天相互開槍外，並有天道盟份子丟擲「水雷」，爆炸聲響嚇壞附近居民，嚴重影響社會治安。

這2件槍擊事件均有1人受傷，案發後縣警局刑大、新湖、竹東及竹北分局成立專案小組，報請新竹地檢署指捕偵辦，逮捕三環幫林姓主嫌、天道盟太陽會蕭姓主嫌等21名嫌犯，起出2把改造手搶、武士刀及棍棒等犯罪物品，全案依組織犯罪送辦後，2名主嫌被檢方羈押禁見。

另外，新竹市以王姓男子為首的「三光幫」份子，今年5月間幫被追債的張姓男子出頭，張男向張姓被害人借了60萬元不還，王竟夥同3名手下押走被害人，洗劫被害身上19萬元現金，並開槍及並槍托毆打被害人，逼迫被害人錄下欠王男36萬元的影片。

王男持槍妨害自由、恐嚇取財被害人，行徑相當惡劣，竹北分局成立專案小組，逮捕王男等4名嫌犯，並起出3把改造手槍等犯罪工具，全案依組織犯罪防制條例等罪嫌移送檢方偵辦，王男被收押禁見。

吳敬田指出，針對新竹縣轄區治安狀況，規畫同步打擊幫派行動，歷經數月縝密偵查和蒐證，在檢察官指揮下將幫派組織為首者及幫眾一舉成擒，將秉持「除惡務盡、溯源刨根」原則，掃蕩新竹縣不法黑幫，嚴正執法決心。