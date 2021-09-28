為搶攻中央五倍券千億商機，台中市長盧秀燕化身「現金燕」，打出「日日抽5000現金、周周抽10萬現金、月月抽百萬現金、壓軸抽千萬好宅」吸金策略數字會說話，經發局28日指出，台中購物節APP下載破40萬人次，很多民眾已經摩拳擦掌要來台中市衝一波。

台中市長盧秀燕今日在市政會議表示，經發局最新回報，第3屆台中購物節下載APP下載人數超過40萬人次，也比去年掀起買氣的「台中女麗購」APP下載36.2萬人次還要多。

「2020台中購物節」締造超過90億元消費金額，今年第3屆盧秀燕看好能達100億元消費登錄紀錄，台中搭配台中購物節的抽獎激勵措施，享有抽現金與合作店家折扣雙重優惠，加碼現金總額超過3億元，讓各行各業都受益。

目前六都加碼措施都有抽獎機制，台中祭出「日日抽5000現金、周周抽10萬現金、月月抽百萬現金、壓軸抽千萬好宅」，可提高民眾到台中使用振興券的誘因，協助產業振興。

盧秀燕表示，六都人口規模大，其他五都配合振興五倍券的加碼方案，主要以抽券或獎品為主，台中市是抽現金為主；此外，台中市獎項很豐富，台中只要在合作店家消費累積167元就可抽1次，最小現金獎5000元，等於有機會用167元換5000元，將吸引民眾到台中消費。