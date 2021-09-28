資策會產業情報研究所（MIC）今（28）日舉行線上研討會，對筆電提出3大觀測。首先，上游晶圓產能擴充緩慢，加上手機、車用等旺季效應產能排擠，筆電長短料狀況預期將持續至明年，使廠商面臨原料庫存攀高與滿足市場需求的兩難。

其次，全球筆電Arm架構處理器搭載比重將持續上升，蘋果全面改採自製處理器，預期明年Intel於筆電CPU市占率將首度跌破7成。最後，面板廠投入筆電用OLED面板的開發與量產，將提升OLED用於筆電的搭載比率。

伺服器部分，資策會MIC資深產業分析師魏傳虔提出2點觀察。首先，新興應用場景湧現使伺服器產品線更加多元化，隨著微型資料中心、智算中心等概念普及，預期5G、邊緣與人工智慧（AI）伺服器將成為伺服器新成長動能。

而伺服器出貨與關鍵零組件缺料有關，魏傳虔指出，目前以電源管理晶片（PMIC）、基板管理控制器（BMC）最缺，其他伺服器主機板晶片交期也出現拉長。缺料除了影響伺服器主機板零組件，也影響其他關鍵零組件供貨時程，造成伺服器產量無法媒合訂單需求。

最後，資訊產業供應鏈的區位變化亦需持續觀測。資策會MIC資深產業顧問楊中傑解析，台灣資訊硬體產業生產據點自美中貿易戰以來發生變化，特別是伺服器產業受美系品牌要求與資安考量，台商在中國大陸生產比重已低於5成，產能移出至墨西哥、美國與台灣。

而桌機與筆電受衝擊幅度較小，台商在中國大陸產能比重仍維持8成與逾9成，因應客戶出貨美國市場的關稅壓力，產線移動以東協地區為主。整體而言，呈現包材類以當地直接採購為主、電子件與機構件沿用既有原廠原址供應商，新生產據點尚未形成供應鏈聚落。